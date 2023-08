Colto da improvviso malore, si accascia a terra e muore. L’elisoccorso atterra sulla Statale 18

SANTA MARIA DEL CEDRO (CS)- Muore a causa di un malore improvviso. La vittima è un circa cinquantenne originario della Campania, che si è improvvisamente sentito male e si è accasciato a terra, mentre si trovava nei pressi di una farmacia lungo la Statale 18 nel Comune di Santa Maria del Cedro.

Immediatamente soccorso dalle persone che hanno assistito alla scena. Sul posto è giunta un’ambulanza e un elicottero del 118 fatto atterrare proprio sulla Statale con il traffico bloccato in entrambe le direzioni. Purtroppo però, per l’uomo, non c’è stato nulla da fare. Per alcune ore, il traffico sulla statale trafficatissima in questo periodo è rimasto bloccato per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri della compagnia di Scalea e gli agenti della Polizia locale di Santa Maria del Cedro. Sul posto si attende l’arrivo del magistrato di turno.