Colpi di pistola contro un noto locale di Sangineto alla vigilia di Ferragosto. Indagano i carabinieri

L’inchiesta è coordinata dalla procura di Paola che ha affidato ai carabinieri di Scalea tutti gli accertamenti del caso

SANGINETO (CS) – Sarebbero almeno sei i colpi di pistola esplosi alla vigilia di Ferragosto contro una nota discoteca di Sangineto, sull’Alto Tirreno Cosentino, alla vigilia di Ferragosto. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di ieri e si tratterebbe, ma saranno le indagini a stabilirlo, di un possibile atto intimidatorio.

L’inchiesta è coordinata dalla procura di Paola che ha affidato ai carabinieri di Scalea tutti gli accertamenti del caso. I militati hanno già effettuato due sopralluoghi sul posto ed hanno anche acquisito anche le immagini video delle telecamere di videosorveglianza.

