Cirella: tre appuntamenti dedicati ai bambini, al vino e alla musica live

CIRELLA (CS) – Si terranno oggi le iniziative proposte dall’Associazione Cerillae, inizialmente previste lo scorso 29 dicembre e poi rinviate. Identica la location, Piazza Santa Maria dei Fiori, e identico il programma che spazia dall’intrattenimento per i più piccoli all’enogastronomia di qualità firmata Calici Sotto le Stelle, senza rinunciare alla buona musica dal vivo.

Si parte alle 16:00 con il divertimento per i giovanissimi offerto dall’iniziativa “Il Natale è dei bambini”, a cura dell’associazione Cotton Candy Animation, con baby dance, giochi, zucchero filato, truccabimbi natalizio, foto ricordo e il saluto di un personaggio molto amato. A chi parteciperà si raccomanda di indossare un accessorio natalizio.

Dalle ore 18:00 la festa per i piccoli lascerà spazio a “Wine Christmas, il gusto del Natale a Cirella“. L’iniziativa sarà l’occasione per poter riprovare le degustazioni di eccellenza proposte ogni anno da Calici Sotto le Stelle, con vini DOP, DOC, IGT. Non mancherà la gastronomia tipica tutta da gustare. Da non perdere infine, lo spettacolo musicale con il Maestro Antony Sax. Il giovane virtuoso del sassofono non mancherà ancora una volta di stupire il pubblico con le sue interpretazioni originali e suggestive. Una performance attesa e tutta da ascoltare. L’invito a tutti è quello di trascorrere qualche ora di divertimento e serenità a Cirella alla vigilia della festività della Befana.