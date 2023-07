Cinghiali tra Acquappesa e Guardia, sindaco scrive alla Regione: «situazione va peggiorando»

ACQUAPPESA (CS) – Il problema della presenza dei cinghiali lungo la fascia tirrenica della provincia di Cosenza va peggiorando. A giugno, vi avevamo raccontato del ‘bagno’ in mare di un esemplare a Sangineto ma la situazione sta creando allarme soprattutto tra cittadini e turisti. Ad inizio luglio, sui social sono iniziate a circolare foto e post di avvistamenti, da Guardia Piemontese con richieste di intervento da parte dei villeggianti. Cinghiali avvistati anche nella vicina Acquappesa, che hanno spinto il sindaco, Francesco Tripicchio a chiedere ‘nuovi ed urgenti interventi’ alla Regione Calabria.

“Ho nuovamente scritto al Dipartimento Agricoltura e Politiche Forestali della Regione Calabria ed al Presidente dell’ATC CS3, in quanto la problematica relativa alla presenza di cinghiali, anche in zone urbane, si è addirittura aggravata“.

” Ai nostri interlocutori – spiega il primo cittadino – abbiamo evidenziato che, come già comunicato circa un mese fa, è cospicua e frequente la presenza di cinghiali, anche in branchi, in zone antropizzate, con gravi conseguenze per la tranquillità della cittadinanza e, non di meno, per la pubblica e privata incolumità. Per tale motivo, abbiamo rinnovato la richiesta di interventi urgenti, finalizzati alla risoluzione della problematica”.

“In particolare, stante anche l’aumento della popolazione dovuto al periodo estivo, con conseguente aumento dei pericoli che la presenza di cinghiali comporta, abbiamo sottolineato che la richiesta riveste carattere di ‘estrema urgenza‘ ed è stato pertanto chiesto, di essere messi al corrente, di tutte le azioni e gli interventi che verranno messi in atto, al fine di risolvere la problematica e scongiurare disagi e, soprattutto, pericoli per la pubblica e privata incolumità”.

“Sulla questione cinghiali – conclude il primo cittadino – saremo vigili e non staremo per nulla tranquilli fino a quando la problematica sarà risolta in modo definitivo, garantendo la tutela di tutte le persone”.