Cetraro, vandali al vecchio campo sportivo. Il sindaco Aieta annuncia la bonifica e l’avvio dei lavori

- Advertisement -

CETRARO (CS) – Ancora atti vandalici e furti al vecchio campo sportivo di Cetraro, da anni in stato di degrado. Secondo quanto segnalato persone non identificate, dopo aver forzato la porta d’ingresso degli spogliatoi, hanno asportato rubinetterie, suppellettili e tubi di scarico, aggravando ulteriormente le condizioni già precarie della struttura. A denunciare l’episodio è stato il gruppo socio-politico “Cetraro 3.0”, guidato da Armando Gagliardi, che ha pubblicato sui social le foto degli atti di vandalismo ed ha sollecitato un intervento immediato da parte della nuova amministrazione.

Un bene comune abbandonato

Questo ennesimo atto predatorio riaccende l’allarme sulla scarsa sicurezza dell’area, nonostante le numerose segnalazioni già inoltrate in passato. Circa tre mesi fa, l’ex assessore Franco Lanza aveva sollecitato l’intervento degli uffici comunali e della Polizia Locale, preoccupato per la condizione critica degli spogliatoi. A queste segnalazioni, tuttavia, non è seguita alcuna azione concreta – sottolinea il gruppo Cetraro 3.0 in un post su Facebook – lasciando la struttura completamente esposta. Solo una settimana prima del recente raid vandalico, lo stesso Lanza aveva informato direttamente l’attuale sindaco, evidenziando il progressivo deterioramento della struttura.

Il gruppo Cetraro 3.0 ha sollecitato pertanto un intervento urgente: messa in sicurezza immediata, vigilanza costante e ripresa dei lavori di riqualificazione, affinché l’impianto possa essere finalmente restituito alla cittadinanza.

Il sindaco Aieta «ci riprendiamo la sovranità su quell’area»

Qualcosa ora sembra muoversi. Il sindaco Giuseppe Aieta ha annunciato la consegna parziale e urgente del cantiere per la ristrutturazione del campo e delle aree annesse alla presenza del RUP, della Direzione Lavori, del Coordinatore per la Sicurezza e dei rappresentanti dell’impresa esecutrice, la La Russa Costruzioni S.R.L.S.

Il primo cittadino ha precisato che manca ancora un parere fondamentale da parte della LND – Lega Nazionale Dilettanti, necessario per l’omologazione agonistica del campo. Tuttavia, dal 25 giugno 2025 avranno inizio le operazioni di cantierizzazione e bonifica, che restituiranno decoro a un’area trasformata negli anni in discarica a cielo aperto e rifugio per atti vandalici. «Ci riprendiamo la sovranità su un luogo abbandonato», ha commentato Aieta, garantendo che la zona sarà interdetta al pubblico durante i lavori, mentre la spiaggia adiacente resterà accessibile.