Cetraro: ubriaco alla guida provoca un incidente, auto sequestrata ad un 54enne

CETRARO (CS) – Ha perso il controllo della propria auto, una Fiat Punto, terminando la sua corsa contro la ringhiera di un’abitazione. L’incidente autonomo si è verificato oggi sulla Strada Statale 18 Tirrenica, nel territorio del Comune di Cetraro, nei pressi di un distributore di carburanti. Protagonista un uomo di 54 anni che è risultato alla guida dell’auto, in stato d’ebbrezza.

Secondo quanto emerso, nonostante l’impatto, il 54enne non ha riportato ferite ma quando sono arrivati sul posto gli agenti della Polizia locale hanno subito accertato le cause dell’impatto: l’uomo era in evidente stato di ebbrezza al momento dell’incidente. L’auto è stata posta sotto sequestro. Le autorità stanno ora procedendo con gli approfondimenti del caso per valutare eventuali provvedimenti a carico del conducente.