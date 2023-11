Cetraro, torneo di Padel dedicato a Carlo Martello Panno: tra sport, memoria e comunità

CETRARO (CS) – Il terzo “Torneo di Padel Carlo Martello Panno” quest’anno, ha fatto segnare una significativa crescita nel numero di coppie partecipanti, confermando il suo crescente appeal. Tuttavia, il torneo va oltre l’emozionante competizione sportiva, fungendo anche da strumento di coesione e promozione dell’importanza dello sport come mezzo di unione. Organizzato dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Paola (ODCEC), il torneo rappresenta una celebrazione speciale dedicata alla memoria di Carlo Martello Panno, il primo presidente dell’ODCEC e una figura di spicco sia all’interno dell’Ordine che nella vita del tirreno cosentino.

L’intitolazione del torneo alla sua memoria rappresenta un atto di rispetto e gratitudine nei confronti di un individuo che ha apportato un contributo significativo all’Ordine e alla professione. Questa celebrazione sportiva offre un’opportunità straordinaria per onorare il suo spirito di servizio e la sua dedizione allo sviluppo della comunità.

L’inaugurazione del torneo è stata caratterizzata dall’entusiasmo del presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Paola, il Dott. Fernando Caldiero, che ha posto in evidenza il duplice significato di questo evento. Ha enfatizzato come questo sia, innanzitutto, un omaggio speciale a Carlo Martello Panno, riconoscendo il suo contributo inestimabile all’Ordine e alla professione. In secondo luogo, ha sottolineato che questo torneo rappresenta un impegno tangibile dell’Ordine nei confronti della vita sociale delle comunità che rappresenta. “È un segno concreto dell’importanza della partecipazione attiva – ha sottolineato Caldiero – e del sostegno agli eventi che rafforzano i legami all’interno delle comunità”.

Il presidente Caldiero ha voluto, inoltre, esprimere un caloroso ringraziamento al Consigliere Nazareno Di Renzo, il cui determinante impegno nella realizzazione dell’evento è stato un pilastro del suo successo. L’instancabile organizzazione ha contribuito poi in modo significativo a far crescere il torneo, trasformandolo in un appuntamento ormai imprescindibile per tutti. Mentre questa edizione giunge alla sua conclusione, l’entusiasmo per le prossime edizioni è palpabile, confermando che il “Torneo di Padel Carlo Martello Panno” è destinato a consolidarsi come un appuntamento fisso e a evolversi costantemente, offrendo sempre nuove prospettive e sorprese.