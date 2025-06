Cetraro, sindaco Aieta contro gli incivili dei rifiuti «pubblicherò le vostre immagini, vi porterò finiti»

- Advertisement -

CETRARO (CS) – Mentre fa jogging nella zona marina di Cetraro, il sindaco Giuseppe Aieta si imbatte in un cumulo di rifiuti nella piazzetta principale e pubblica un video su Facebook contro questo fenomeno odioso “Ma come pensate di poter cambiare questa città se la mattina mi ritrovo davanti questo scempio? Attenti però: sarete beccati e pubblicherò le vostre immagini anche a rischio di querela”.

“Noi ci lamentiamo di quello che accade ed è giusto, ma secondo voi è possibile ridurre la città in questo stato?” mostrando un cumulo di rifiuti lasciati in un’aiuola. “Questa è gente che, nonostante ci sia un servizio porta a porta, cioè vengono a casa a prendere la spazzatura, la portano qui, sul lungomare. Ma è praticabile? Ma come potete pensare di combattere la criminalità se i primi siamo noi a non rispettare le regole e a non rispettare la nostra città”.

“Io ve lo dico e voglio essere chiaro: vi porto finiti su questo e vi avverto, che ci saranno le fototrappole, vi riprenderò e le pubblicherò e poi mi denuncerete anche per violazione della privacy”.