Cetraro, rischia di annegare in mare trascinato dalla corrente: salvato dalla Guardia Costiera

CETRARO (CS) – Ieri pomeriggio, la Guardia Costiera di Cetraro ha portato a termine un tempestivo salvataggio di un bagnante al largo delle acque marittime del Comune di Cetraro a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro da parte di un privato cittadino. Quest’ultimo aveva visto una persona urlare e dimenarsi a più di 150 metri dalla riva trascinato dalla corrente a causa delle avverse condizioni meteo che hanno interessato l’alto tirreno cosentino a partire dalla mattinata di lunedì scorso.

A portare in salvo il malcapitato sono stati gli uomini e le donne dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro che, ricevuta la chiamata di soccorso, hanno immediatamente fatto scattare la macchina dei soccorsi, con l’uscita in mare della Motovedetta SAR CP 2097 il cui equipaggio ha prima individuato e poi tratto in salvo il bagnante, ormai stremato, assicurandolo a bordo della Motovedetta e successivamente sbarcato nel porto di Cetraro in buono stato di salute.

L’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro raccomanda agli utenti del mare di prestare maggiore attenzione alle condizioni meteo-marine evitando situazioni di potenziale pericolo.