Cetraro: resta in carcere la 63enne accusata di usura aggravata insieme al marito

PAOLA (CS) – Resta detenuta nel carcere di Castrovillari Cinzia Maritato, indagata insieme al marito Franco Pinto, 66 anni, per usura aggravata ed estorsione, dopo che il Tribunale del Riesame ha rigettato la richiesta di scarcerazione presentata dal suo legale. La donna, 63 anni, è stata arrestata ad aprile dalla Guardia di finanza, per usura ed estorsione aggravata in concorso con il coniuge.

La decisione l’’8 maggio, da parte della Seconda Sezione Penale del Tribunale. I magistrati hanno confermato l’impianto accusatorio della Procura di Paola, e infondati i motivi esposti dalla difesa. Le indagini, partite dalla denuncia della vittima, hanno fatto emergere, grazie anche ad alcune registrazioni e testimonianze, un sistema estorsivo radicato e duraturo, attivo già dalla fine degli anni ’90 fino a qualche mese fa.