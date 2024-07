Cetraro, nascondeva una pistola a forma di penna nel muro del bagno: arrestato 34enne

CETRARO (CS) – Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Cetraro dai Carabinieri con l’aiuto dei colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Calabria” di Vibo Valentia.

Durante una perquisizione per la ricerca di armi è stata trovata, abilmente nascosta nel muro del bagno, una penna – pistola perfettamente funzionante e pronta all’uso.

L’arma clandestina, prodotta artigianalmente e celata in altro oggetto, in questo caso con le fattezze e dimensioni di una biro, è particolarmente facile da occultare, ma altrettanto offensiva e pericolosa per le persone, soprattutto poiché rinvenuta con un proiettile Cal. 22 compatibile con la penna – pistola.L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Paola.