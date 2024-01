Cetraro, la Guardia Costiera soccorre una barca a vela incagliata al porto

CETRARO (CS) – Nella serata di ieri la Guardia Costiera di Cetraro ha portato a termine un’operazione di soccorso ed assistenza ad un’imbarcazione a vela incagliata nei bassi fondali dell’imboccatura del porto di Cetraro. L’intervento è scattato alle ore 18.00 circa, quando il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo, presente in porto 24 ore su 24, ha subito notato un’unità in difficoltà che è stata contattata via radio dalla sala operativa; l’unità in questione, con a bordo due persone di nazionalità belga, non riusciva a manovrare per entrare in porto. È stato così prontamente disposto l’intervento della motovedetta CP851, che giunta sul punto ed assicuratosi che l’equipaggio fosse in buone condizioni di salute, ha dato assistenza alla barca a vela aiutandola a disincagliarsi – senza riportare evidenti danni – e ad entrare in porto.

Le raccomandazioni dalla Guardia Costiera

Il Comandante del Porto di Cetraro, Tenente di Vascello (CP) Pil. Giuseppe Castronovo, coglie l’occasione per raccomandare a tutti gli utenti del mare il pieno rispetto dell’Ordinanza n. 12 del 01/06/2023 emessa da questo Ufficio in merito alle prescrizioni da rispettare per l’ingresso e l’uscita dal porto