HomeTirreno

Cetraro, intimidazione alla biologa dell’ospedale: «Gesto vile, istituzioni al suo fianco»

La presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, esprime la propria vicinanza: il mezzo della dirigente sanitaria è stato ritrovato con i vetri distrutti

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CETRARO (CS) – La presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, esprime la propria vicinanza e quella dell’ente che rappresenta alla dirigente biologa dell’ospedale civile di Cetraro, vittima di un recente, grave atto vandalico ai danni della sua automobile. Il mezzo è stato ritrovato con i vetri distrutti. “Alla professionista, stimata e conosciuta per dedizione e competenza, va tutta la mia solidarietà e – dichiara Succurro – il mio sostegno personale e istituzionale”.

“Esprimo vicinanza – aggiunge la presidente – anche al sindaco Giuseppe Aieta, che si impegna ogni giorno per tutelare la sua comunità, e a tutti i cittadini di Cetraro, già provati da altri segnali inquietanti. Episodi come questo non possono né devono essere sottovalutati, perché la violenza è la spia di patologie sociali da affrontare a fondo”.

“Mi auguro che le forze dell’ordine riescano a individuare presto i responsabili di questo gesto vile e inaccettabile. Non dobbiamo mai abbassare la guardia. È prioritario – sottolinea Succurro – tutelare i cittadini e quanti lavorano ogni giorno in contesti delicati come quelli sanitari”. La presidente ricorda, inoltre, l’impegno concreto della Provincia di Cosenza sul fronte della sicurezza, che “ha da poco acquistato un immobile in cui sorgerà la nuova caserma dei carabinieri”.  “Episodi come questo – conclude – devono unire ancora di più le istituzioni e la comunità. Continuiamo a lavorare insieme per garantire la sicurezza dei cittadini e preservare la loro serenità”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Lorica, una lapide per ricordare Ilaria Mirabelli. “Fiore reciso sulla terra e trapiantato nel...

Provincia
LORICA - "Fiore reciso sulla terra e trapiantato nel cielo di Dio". Inizia con queste parole di dolore e ricordo una lunga frase scritta dalla...

Gabbani chiude col botto il Festival dell’Effimero a Celico, oltre 10mila presenze

Provincia
CELICO - Ha chiuso con il botto l’edizione 2025 del Festival dell’Effimero a Celico, con il concerto di Francesco Gabbani che ha richiamato circa...

De Marco insiste e spegne le voci: «Non sarò candidata in Regione. Resto a...

Area Urbana
COSENZA - "Evidentemente le dichiarazioni che ho rilasciato questa mattina sono state poco chiare, lasciando libera interpretazione a chicchessia. Per questo motivo, volendo sgombrare...
Cetraro incendio

Cetraro, un vasto incendio divora una collina. Minacciato anche l’ospedale “Iannelli”

Tirreno
CETRARO (CS) - Un vasto incendio ha colpito la collina sulla quale si trova lo Spoke di Cetraro. Le fiamme hanno divorato velocemente arbusti,...
Damiano Covelli Assessore

Damiano Covelli «non mi candido alle regionali. Scelgo di rimanere al servizio di Cosenza»

Area Urbana
COSENZA - «Scelgo di rimanere al servizio di Cosenza: non mi candido alle prossime elezioni regionali». Parole chiare e nette quelle dell'Assessore al comune...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37102Area Urbana22279Provincia19787Italia8004Sport3850Tirreno2911Università1450
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Area Urbana

De Marco insiste e spegne le voci: «Non sarò candidata in...

COSENZA - "Evidentemente le dichiarazioni che ho rilasciato questa mattina sono state poco chiare, lasciando libera interpretazione a chicchessia. Per questo motivo, volendo sgombrare...
INCENDIO_appartamento_reggio
Calabria

Incendio al sesto piano di un appartamento: intervento lampo dei pompieri...

REGGIO CALABRIA - Sono durate oltre un'ora le operazioni di spegnimento di un incendio divampato all'interno di un appartamento di uno stabile del rione...
Fabrizio Fabiano - sindaco di Zumpano
Provincia

Zumpano sceglie il Baratto Amministrativo: debiti da saldare con il lavoro

ZUMPANO (CS) - "Oggi desidero condividere con voi un'iniziativa che unisce lavoro, solidarietà e rigore istituzionale: il 'Baratto Amministrativo'. In un contesto socio-economico complesso,...
Italia

Esodo estivo: 203 milioni di spostamenti e traffico più fluido grazie...

ROMA - A partire dal 25 luglio, data di inizio dell'esodo estivo, Anas ha registrato 203 milioni di spostamenti. Il traffico estivo non si...
carabinieri nas
Calabria

Pranzo di festa finisce in ospedale: 30 intossicati e 5 ricoverati...

NICOTERA (VV) - Una trentina di persone ha accusato sintomi di intossicazione dopo aver partecipato a un pranzo in un ristorante molto frequentato di...
cellulari-a-scuola.j
Italia

Niente cellulari in classe e stretta sul voto in condotta, le...

ROMA - Stop ai cellulari in classe, stretta sul voto in condotta, novità all'esame di Maturità e, dal 2026, anche nuovi programmi scolastici alle...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA