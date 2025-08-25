Cetraro, intimidazione alla biologa dell’ospedale: «Gesto vile, istituzioni al suo fianco»

- Advertisement -

CETRARO (CS) – La presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, esprime la propria vicinanza e quella dell’ente che rappresenta alla dirigente biologa dell’ospedale civile di Cetraro, vittima di un recente, grave atto vandalico ai danni della sua automobile. Il mezzo è stato ritrovato con i vetri distrutti. “Alla professionista, stimata e conosciuta per dedizione e competenza, va tutta la mia solidarietà e – dichiara Succurro – il mio sostegno personale e istituzionale”.

“Esprimo vicinanza – aggiunge la presidente – anche al sindaco Giuseppe Aieta, che si impegna ogni giorno per tutelare la sua comunità, e a tutti i cittadini di Cetraro, già provati da altri segnali inquietanti. Episodi come questo non possono né devono essere sottovalutati, perché la violenza è la spia di patologie sociali da affrontare a fondo”.

“Mi auguro che le forze dell’ordine riescano a individuare presto i responsabili di questo gesto vile e inaccettabile. Non dobbiamo mai abbassare la guardia. È prioritario – sottolinea Succurro – tutelare i cittadini e quanti lavorano ogni giorno in contesti delicati come quelli sanitari”. La presidente ricorda, inoltre, l’impegno concreto della Provincia di Cosenza sul fronte della sicurezza, che “ha da poco acquistato un immobile in cui sorgerà la nuova caserma dei carabinieri”. “Episodi come questo – conclude – devono unire ancora di più le istituzioni e la comunità. Continuiamo a lavorare insieme per garantire la sicurezza dei cittadini e preservare la loro serenità”.