Cetraro: in fiamme un mezzo di Ecologia Oggi, sindaco chiede sostegno contro la criminalità

CETRARO (CS) – “Ancora una volta ignoti hanno tentato di intimidire con gesti delinquenziali e folli una ditta che opera nella nostra comunità“. Così il sindaco di Cetraro, Ermanno Cennamo, su Facebook denuncia il tentativo incendiario dei mezzi per la raccolta dei rifiuti. Un atto “da condannare senza indugio e senza troppe forme plateali. Sono gesti terribili che tentano di portare indietro la città nel tempo”.

L’incendio ha gravemente danneggiato il mezzo della ditta Ecologia Oggi, che si occupa della raccolta dei rifiuti nel centro tirrenico del Cosentino e si sospetta l’origine dolosa. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Paola, che hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza installate nella zona.

“Noi saremo il cordone della legalità e del rispetto delle regobbble ed è per questo che lunedì mattina incontrerò la giunta, il Presidente del Consiglio e i capi gruppo consiliari per mettere in campo coralmente iniziative per fronteggiare il fenomeno malavitoso.

Ho chiesto inoltre al presidente dell’ordine dei commercialisti dott. Caldiero di incontrare il vice ministro alla giustizia on. Paolo Sisto che si recherà ad una iniziativa pubblica promossa dall’ordine dei commercialisti nell’ultima decade del mese di novembre.

In quella occasione esporremo tutte le nostre preoccupazioni e chiederemo sostegno mirato contro la criminalità”.