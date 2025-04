Cetraro, disavventura per 3 giovani cosentini. Incastrati con una Golf Variant in un vicolo del centro storico

- Advertisement -

CETRARO (CS) – La giornata di Pasquetta si è trasformata in una disavventura per tre ragazzi di Cosenza dopo che la loro auto, una Volkswagen Golf Variant, è finita in una viuzza nel centro storico di Cetrato rimanendo letteralmente incastrata nello strettissimo vicolo cieco che si trova nel cuore del centro storico.

L’episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte quando i tre, a bordo della Volkswagen, dopo aver percorso corso San Benedetto, invece di proseguire lungo la strada principale, hanno imboccato a destra Via Regina Elena, scendendo fino a Largo Ricucci. Forse disorientati dal navigatore, o non conoscendo la zona del centro storico, hanno proseguito la marcia finendo in una viuzza strettissima e non trafficabile alle auto, ma solo alle persone che transitano a piedi o al massimo con un motociclo.

Il risultato? L’auto è rimasta letteralmente incastrata nel muro e nulla sono valsi i tentativi dei ragazzi di liberare il veicolo, mentre una folla di curiosi si radunava sul posto. Solo intorno alle 2:00 di questa notte sono intervenuti i soccorsi. Con l’aiuto di un Bobcat sono riusciti a liberare la vettura che ha riportati danni alla carrozzeria così come il muro del vicolo.