Cetraro: disabile non può scendere in spiaggia, sindaco «sbattuto maldestramente sui social»

CETRARO (CS) – Nelle ultime ore è rimbalzata sui social la fotografia di una mamma e suo figlio, diversamente abile, impossibilitati a scendere in spiaggia per la mancanza di una carrozzina apposita. In merito è intervenuto il sindaco di Cetraro, Ermanno Cennamo, che sottolinea come “quella foto rimbalzata sui social deve far riflettere l’opinione pubblica, spesso insensibile alle reali difficoltà delle famiglie e anche noi che siamo chiamati ad amministrare”.

Divulgare certe immagini è da insensibili e scorretti. Sarà la mamma del ragazzo, che ho incontrato stamattina, a tutelare l’immagine del figlio. Mi ha ribadito di essere raccapricciata, delusa e amareggiata per aver visto suo figlio sbalzato sulla rete. Noi la sosterremo ed intanto ho già provveduto a fornire il deambulatore da mare che permetterà di raggiungere la battigia. Ho già chiesto scusa a nome di tutti noi – conclude il primo cittadino – e di chi lo ha sbattuto maldestramente nel vortice dei social”