Cetraro dichiara guerra alle zanzare: scatta l’ordinanza anti-Aedes fino al 31 ottobre

CETRARO (CS) – Il Comune di Cetraro ha emanato l’Ordinanza Sindacale n. 03 del 04/08/2025 per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, in particolare zanzara tigre (Aedes albopictus) e zanzara comune (Culex pipiens). Un provvedimento valido fino al 31 ottobre di ogni anno, che impone a cittadini, soggetti pubblici e privati una serie di azioni concrete per limitare la proliferazione di questi fastidiosi e pericolosi insetti. L’ordinanza, pubblicata sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Cetraro, impone 10 obblighi fondamentali a tutti coloro che abbiano proprietà o uso effettivo di aree all’aperto dove possano formarsi raccolte d’acqua, anche temporanee.

Le principali misure

– Divieto assoluto di abbandonare contenitori (vasche, barattoli, bidoni, pneumatici, ecc.) dove può raccogliersi acqua piovana;

– Svuotamento regolare di contenitori utilizzati, o loro chiusura con rete zanzariera o coperchi ermetici;

– Trattamento larvicida obbligatorio per tombini, caditoie, fontane e piscine non in uso, da ripetere dopo ogni pioggia;

– Pulizia delle aree aperte, eliminando sterpaglie, rifiuti e possibili ristagni d’acqua;

– Nei cimiteri, i vasi devono contenere sabbia umida oppure acqua trattata con larvicida; vietati sottovasi con acqua;

– Anche chi usa fiori finti deve riempire i vasi con sabbia, se posti all’aperto;

– I vivai e le attività florovivaistiche devono effettuare una lotta antilarvale programmata.

Trattamenti adulticidi: solo in casi eccezionali

L’uso di prodotti contro le zanzare adulte (trattamenti adulticidi) è ammesso solo in via straordinaria e con il rispetto di rigorose misure di sicurezza previste dal Piano Regionale. Tra queste:

– Trattamenti da effettuare solo in orari crepuscolari o mattutini.

– Allontanamento di persone e animali dalla zona interessata.

– Chiusura di porte e finestre, protezione di arredi da giardino, e divieto di irrorazione su fiori in fioritura o alberi da frutta.

– Obbligo di comunicazione al Comune almeno 48 ore prima per impianti automatici.

– Avviso di trattamento affisso almeno 2 giorni prima.

– Tutela delle api: l’apicoltore va informato con anticipo in caso di apiari entro 300 metri.

L’esecuzione e la vigilanza sulle misure sarà affidata alla Polizia Municipale, all’ASP di Cosenza e ad altri enti competenti. Sono previste sanzioni per i trasgressori. Il provvedimento ha validità a tempo indeterminato e sarà riesaminato in caso di emergenze sanitarie locali. Contro l’ordinanza è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.