Cetraro: coppia di presunti usurai, Gip dispone la custodia in carcere

- Advertisement -

CETRARO (CS) – Il Gip del Tribunale di Paola Carla D’Acunzo ha disposto la custodia cautelare in carcere per Franco Pinto, 66 anni, e Cinzia Maritato di 63, coppia di presunti usurai di Cetraro che, secondo l’accusa, per trent’anni avrebbero vessato un imprenditore del settore dell’intrattenimento e dello spettacolo. I due, erano stati sottoposti a fermo dalla Guardia di Finanza stati operati su delega della Procura dalla Guardia di Finanza di Cetraro. A fronte di un prestito ad un imprenditore cosentino, avrebbero praticato tassi mensili fino al 20% mensile.

I fatti risalgono al lontano 1998 fino a quando, qualche mese fa, l’imprenditore sarebbe stato minacciato di morte e aggredito. Da dieci milioni di lire, si arriva, a novembre 2024, a 100mila euro per una richiesta di 15mila euro al mese. La vittima avrebbe raccontato di essere caduta nel vortice dell’usura anche a causa del mancato introito di sovvenzioni regionali e che in un primo momento sarebbe riuscito a pagare gli interessi pattuiti fino alle minacce. Da qui la decisione di denunciare anche per la paura di ripercussioni e ritorsioni per lui e per la sua famiglia.