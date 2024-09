Cetraro: coltello sulla foto della lapide della madre, intimidazione ad un consigliere comunale

CETRARO (CS) – I fatti risalirebbero a diversi giorni addietro ai danni del consigliere ed ex assessore Maurizio Iozzi. Ignoti si sono introdotti nella cappella della famiglia lasciando un chiaro gesto di minaccia ovvero un coltello conficcato nella foto della madre defunta. E secondo quanto emerso non si tratterebbe di un episodio isolato in quanto casi simili sarebbero stati compiuti nei confronti di altre famiglie. Sono state avviate le indagini.

Il presidente del consiglio comunale, Angelo Aita ha parlato di atto “criminoso, vigliacco e aberrante. Spregevoli personaggi, che speriamo vengano presto assicurati alla giustizia, si sono recati, nella cappella della famiglia Iozzi e hanno lasciato un messaggio chiaro di minaccia, infilzando un coltello a livello della gola, alla foto lapidea della mamma deceduta da 50 anni. Gli inquirenti verificheranno se l’atto è legato all’attività amministrativa di Iozzi Maurizio ma, certo è, che ci troviamo di fronte a un fatto sconcertante e da brividi che rende ancora più evidente il livello di degrado sociale che ha raggiunto la nostra comunità”.

“Una comunità – prosegue Aita – dove serpeggiano vili uomini, capaci di atti violenti e disumani, che senza scrupolo cercano di portare la città nella barbarie e nella paura. L’omertà che attraversa in modo trasversale tutti i ceti della nostra comunità, unito al silenzio che da un po’ di tempo sembra essere la risposta che accompagna gli atti delinquenziali, alimentano il crescere della sottocultura e distruggono la speranza. Vicinanza e solidarietà a Maurizio e alla sua famiglia scossi da questa inaspettata barbarie umana”.

Anche il sindaco Ermanno Cennamo ha espresso “nostra vicinanza e solidarietà al consigliere Maurizio Iozzi e alla sua famiglia per il vile e inqualificabile atto vandalico perpetrato ai danni della loro cappella gentilizia presso il Cimitero capoluogo. Simili episodi non possono che suscitare profonda indignazione e riflessione su quanto rispetto e civiltà stiano venendo a mancare nella nostra comunità. Auspichiamo che i responsabili vengano al più presto individuati e che atti così spregevoli non abbiano più a ripetersi”.