Cetraro, la Guardia Costiera salva tre persone rimaste in mare per diverse ore

CETRARO (CS) – Erano usciti in mare con un’imbarcazione per una battuta di pesca e passare una giornata insieme tra amici. Ma per tre persone, tutte della provincia di Cosenza, la giornata di relax stava per finire nel peggiore dei modi. Sono stati i familiari a lanciare l’allarme ieri sera non vedendoli rientrare. La loro barca, infatti, ha iniziato a imbarcare acqua a causa di una falla ed è poi affondata. I tre sono finiti in mare: li sono rimasti per ore in attesa dei soccorsi.

La Guardia Costiera li ha individuati nelle prime ore della mattina e li ha tratti in salvo. Dopo essere rientrati nel porto di Cetraro, i tre sono stati accompagnati in ospedale per le cure del caso ma tutti e tre sono in buone condizioni.