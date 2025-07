Cetraro: accusa un malore mentre gioca a calcetto, due infermieri gli salvano la vita

- Advertisement -

CETRARO (CS) – Sono stati attimi di grande paura quelli vissuti ieri sera al Polisportivo “Gabriele Grosso” di Cetraro, centro del Tirreno Cosentino. Durante una partita di calcetto, un uomo di 53 anni si è accasciato al suolo, a causa di un improvviso malore, verosimilmente un arresto cardiaco. Grazie alla prontezza e alla professionalità di Luca Aita e Massimiliano Cervone, due infermieri professionisti in servizio all’ospedale di Cetraro, è stato evitato il peggio.

Anche loro, secondo quanto emerso, stavano partecipando alla partita e quando si sono resi conto della gravità della situazione, hanno subito messo in atto le manovre salvavita, iniziando il massaggio cardiaco e utilizzando il defibrillatore presente nella struttura sportiva.

Il 53enne, in un primo momento privo di conoscenza, è riuscito a riprendersi prima dell’arrivo dell’ambulanza, che lo ha trasportato prima all’ospedale del centro tirrenico da cui poi è stato trasferito in una clinica di Belvedere Marittimo dove è stato ricoverato. Non è in pericolo di vita, la sua vita è stata salvata grazie al sangue freddo, alla competenza e al coraggio dei due “angeli in campo”.

