Carfagna arriva a Paola: «da Occhiuto concretezza e soluzione ai problemi della Calabria»

- Advertisement -

PAOLA (CS) – “Roberto Occhiuto sta governando bene, sulla sanità ha ereditato in Calabria una situazione molto problematica, così come l’aveva ereditata prima di lui la compianta amica e collega Jole Santelli, ma sta agendo nella giusta direzione. L’invito è quindi a proseguire sulla strada che ha intrapreso per garantire efficienza al sistema sanitario regionale calabrese, attraverso un potenziamento degli organici e lo smaltimento delle liste d’attesa. Non è un lavoro facile, noi lo sosterremo”. Lo ha detto Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati, a Paola a margine di un evento elettorale a sostegno del candidato sindaco Giovanni Politano.

“Il Sud lo conosco bene – ha aggiunto – perché sono una donna del Sud e perché ho avuto il privilegio anche di rivestire l’incarico di Ministro del Sud nel governo Draghi. Il Sud non si salva con ricette ideologiche, con gli slogan, con il reddito di cittadinanza, ma con un approccio concreto, quello che il governatore Occhiuto sta garantendo alla Calabria e che i nostri candidati garantiranno ai territori. Un approccio che ho scelto anch’io quando ero ministro del Sud, attraverso ad esempio la decisione di destinare al Mezzogiorno il 40% delle risorse del Pnrr, scelta poi confermata dal governo Meloni, e attraverso la scelta di finanziare il primo livello essenziale delle prestazioni per gli asili nido, grazie al quale i comuni della Calabria oggi hanno più risorse per garantire l’apertura e il funzionamento di nuovi asili. Ma penso anche al lavoro fatto con i Contratti istituzionali di sviluppo, che hanno assicurato al Mezzogiorno le risorse necessarie per finanziare piccole e grandi infrastrutture sul territorio. Quindi la scelta che noi proponiamo è quella della concretezza e della capacità di affrontare i problemi non con la lente dell’ideologia ma con serietà e soluzioni concrete”.