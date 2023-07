Calabria in Fabula: ultima tappa ad Amantea, viaggio nel teatro di Eduardo De Filippo

AMANTEA (CS) – Ultimo appuntamento per ‘Calabria in Fabula’, la rassegna di teatro itinerante firmata da Teatro in Note con la direzione artistica di Vera Segreti e quella organizzativa di Lucia Catalano, e realizzato in partenariato con Scena Verticale e AttorInCorso, che in queste settimane ha attraversato le cinque province della regione raccontandone storie e luoghi attraverso i linguaggi della drammaturgia.

Protagonista assoluto della quinta tappa – in programma ad Amantea domani, martedì 1, e mercoledì 2 agosto – sarà proprio il teatro, con una produzione Teatro in Note che vuole indagare alcuni aspetti fondamentali del teatro del grande attore, regista e drammaturgo partenopeo Eduardo De Filippo e la masterclass di Vera Segreti.

«Ci prepariamo a concludere la prima parte di questo progetto che ci ha consegnato un tracciato della nostra cultura meridionale e mediterranea – ha commentato la direttrice artistica Vera Segreti –. Uno sguardo sulle stagioni della vita, attraverso la fascinazione del racconto e la dimensione del tempo sospeso della fabula. Dopo aver rivissuto la magia del racconto fiabesco, per l’ultima tappa proponiamo un viaggio nel teatro di affabulazione, sempre sospeso tra i fili della vita, qual è il teatro di Eduardo De Filippo».

Martedì 1 agosto, appuntamento alle 11:00 al Chiostro di San Bernardino con la masterclass di teatro a cura di Vera Segreti, regista e attrice, pensata con l’obiettivo di conoscere le realtà artistiche che operano sul territorio confrontandosi con i diversi linguaggi del teatro, per fare rete, favorire collaborazioni e condividere progetti artistici sul territorio regionale.

Il 2 agosto, alle 10:30 sempre nel Chiostro di San Bernardino, avrà invece luogo la consueta conferenza stampa di presentazione. Alle 21:00, nel Sagrado di San Bernardino, andrà in scena “Inciampi e menzogne”, una produzione Teatro in Note liberamente ispirata al teatro di Eduardo De Filippo, con l’adattamento drammaturgico e regia di Lucia Catalano e interpretato da Matteo Lombardo, Carina Minervini e Matteo Spadafora.

«L’attore deve truccarsi e prepararsi con calma», diceva Eduardo. Questo lavoro pone le basi su questa citazione, avviando un’indagine che si sviluppa dall’esigenza di mostrare come l’attore arrivi ad interpretare, o per meglio dire diventare, un personaggio. Uno studio dove tutto è in luce, dove tutto ciò che viene mostrato allo spettatore rappresenta il percorso naturale che l’attore attraversa durante ogni spettacolo. Egli, “nudo”, viene osservato sotto tutti i punti di vista. La messa in scena degli atti è solo l’ultima tappa di un percorso nel quale tutto ciò che viene raccontato risulta fondamentale per la preparazione e l’azione degli interpreti.