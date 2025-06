“Calabreaking Festival 2025”: la breakdance incontra la cultura calabrese. A San Lucido il 28 e 29 giugno

- Advertisement -

SAN LUCIDO (CS) – Torna anche quest’anno, per la sua nona edizione, il Calabreaking Festival, l’evento che unisce l’energia della breakdance competitiva alla ricchezza della tradizione calabrese. Appuntamento il 28 e 29 giugno 2025 presso il Fisiotonik Sport Center di Gabriele Novello e l’Hotel Cliché di San Lucido (CS), per due giornate di sport, spettacolo e cultura urbana. Il festival, nato nel 2016, è diventato un punto di riferimento nazionale per gli appassionati della scena hip-hop e per le comunità locali e turistiche, contribuendo attivamente alla valorizzazione del territorio.

Calabreaking Festival 2025: un evento unico nel suo genere

Il Calabreaking Festival 2025 propone un format dinamico e coinvolgente, capace di unire la scena urban alla tradizione regionale. Ecco il programma della due giorni:

Sabato 28 giugno

Workshop – Hotel Cliché, SS 18 Tirrena Inferiore, 30 – San Lucido (CS)

Ore 16:00 | Workshop con Rubio Ore 17:00 | Workshop con Walrus Prezzo: 10 euro a workshop

Ore 16:00 | Workshop con Rubio Battle – Fisiotonik Sport Center, Contrada Deuda – San Lucido (CS) Ore 19:00 | Iscrizioni Ore 19:45 | Presentazione Giuria e Staff Ore 20:00 | Battle categoria 3/6 anni Ore 20:45 | Battle 2vs2 Under 14 Ore 22:00 | Battle Follow the Tarantella (hip-hop + danza tradizionale) Ore 23:00 | Bagno al mare e momenti informali Prezzo: 15 euro a persona per ogni categoria

Giuria 3/6 anni: Elpablix, Peter, Simox Under 14: Ivan, Walrus, Rubio Follow The Tarantella: Ivan, Telemare, Giovanni Scordo (P.Midas Calabria)



Domenica 29 giugno

Relax al mare – Contrada Deuda – San Lucido (CS) Ore 11:00 | Caffè al Fisiotonik e mattinata in spiaggia Ore 13:00 | Pranzo al sacco

Battle – Fisiotonik Sport Center Ore 18:30 | Iscrizioni Ore 19:15 | Presentazione Giuria e Staff Ore 19:30 | Battle 1vs1 Under 14 Ore 20:15 | Battle 1vs1 Open Ore 21:00 | Battle 2vs2 Open Ore 23:00 | Finale del torneo di calcetto a 5 Prezzo: 15 euro a persona per ogni categoria

Giuria: Ivan, Walrus, Rubio

Host dell’evento: Kali The Lioness, Andreush

DJ: Rioma

Un progetto radicato nel territorio

Il Calabreaking Festival è promosso da Telemare Dance School e Compà Dreush, in collaborazione con l’assessore al turismo Cristian Marchese e con il coinvolgimento attivo del tessuto commerciale e istituzionale locale. Un’iniziativa che punta a trasformare San Lucido in una vetrina di sport, cultura e turismo, attirando giovani, famiglie e visitatorida tutta Italia. Appuntamento nel fine settimana presso il Fisiotonik Sport Center di Gabriele Novello e l’Hotel Cliché di San Lucido (CS)

Sport, musica e identità per raccontare il Sud

Coniugando agonismo e appartenenza, il Calabreaking Festival rappresenta un’esperienza unica nel suo genere: un’occasione per vivere il Sud Italia in modo dinamico, inclusivo e contemporaneo. Due giornate di festa in cui breakdance e tradizione si fondono, accendendo i riflettori su una Calabria giovane, creativa e in movimento.