Brutto incidente sulla Statale 18 al bivio per San Lucido. Auto si ribalta, un ferito portato in ospedale

SAN LUCIDO (CS) – Un brutto incidente stradale è avvenuto questa sera lungo la Statale 18, nei pressi del bivio per San Lucido, proprio in corrispondenza della nuova rotonda in località Deuda. Per cause in corso di accertamento un’auto, forse dopo aver perso il controllo, avrebbe colpito uno dei new jersey di cemento armato che delimitano proprio la rotonda, finendo poi per ribaltarsi in mezzo alla carreggiata.

Ferito il conducente, subito soccorso dal Suem 118 giunto da Paola che, dopo un primo intervento sul posto, ha trasportato l’automobilista verso il nosocomio di San Francesco. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Paola, per tutti i rilievi e gli accertamenti del caso e i vigili del fuoco, per la rimozione del mezzo incidentato e per mettere in sicurezza l’area. Inevitabilmente si sono registrati dei disagi alla circolazione stradale sia in direzione Nord che Sud.