Brutta caduta dalla bicicletta. Bimba di 7 anni ricoverata all’Annunziata di Cosenza

- Advertisement -

COSENZA – Si trova ricoverata all’Annunziata di Cosenza in prognosi riservata ed è costantemente monitorata dai sanitari, la bimba di 7 anni che nella giornata di ieri ha subito un brutto incidente mentre andava in bicicletta. È accaduto a Fuscaldo, nella frazione di Cariglio, sul Tirreno Cosentino.

La piccola, a seguito del violento impatto con il suolo, ha riportato diverse escoriazioni ma soprattutto alcune fratture e trami. I sanitari del 118 del Pronto Soccorso dello Spoke San Francesco di Paola, dopo i primi soccorsi, hanno deciso per il trasferimento in elisoccorso presso l’ospedale di Cosenza. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita