HomeTirreno

Brunori Sas: due live per un caldo abbraccio alla sua terra: dal palco dei Ruderi di Cirella l’invito a “scialarsi”

Il cantautore di San Fili è tornato in Calabria per due serate live, giovedì 7 e venerdì 8 agosto, a Diamante, al teatro dei Ruderi di Cirella, per una delle tappe del suo tour estivo "L’albero delle noci"

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

DIAMANTE (CS) – Dario Brunori, in un certo senso, torna a casa. Dopo diversi concerti in giro per l’Italia, il cantautore di San Fili è tornato in Calabria per due serate live, giovedì 7 e venerdì 8 agosto, a Diamante, al teatro dei Ruderi di Cirella, una delle tappe del suo tour estivo “L’albero delle noci”. Un vero record per Brunori: è, infatti il primo artista ad aver eseguito due concerti consecutivi nella prestigiosa location del Ruderi di Cirella, traguardo di cui ha parlato con orgoglio il direttore artistico del cartellone estivo organizzato in questa location, Alfredo De Luca. 

Brunori Sas a Cirella: un canto collettivo con il suo “popolo brunoriano”

Brunori Sas, dal suggestivo palco della costa tirrenica cosentina, ha fatto cantare e divertire i presenti delle due serate, di cui una sold out. Il cantautore si è lasciato andare ad alcune battute in dialetto cosentino invitando tutti i presenti a “scalarsi”. A Cirella Bronori ha riproposto i brani più iconici del suo repertorio musicale: da “La verità” a “Al di la dell’amore” fino a “Lamezia-Milano” senza escludere l’immancabile “Albero delle noci”, brano che lo ha consacrato al grande pubblico e gli è valso il terzo posto alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. I social sono pieni di post, foto, di cori e canzoni. Raccontano l’emozione di aver potuto assistere ad un live coinvolgente e di aver cantato insieme a lui e alla sua band.

Il “popolo brunoriano” ha fatto sentire al cantautore un calore unico ricreando nell’anfiteatro un’atmosfera di festa collettiva. E quando le luci del palco si sono spente, la voce e la chitarra di Brunori si sono unite all’unisono con le sole torce accese degli smartphone, per un canto unanime, dalle note romantiche, che ha fatto sognare tutti i fan presenti.

“Il cantautore che tutta la Calabria aspettava. Musica d’autore a tutti gli effetti – il commento di Alfredo De Luca a margine delle due serate – Dario Brunori ha dimostrato un grande legame con la sua terra, fonte di ispirazione per tanti brani. Artista completo che sta conquistando tutti ricevendo il premio Teatro dei Ruderi per il record della doppia data ed il premio realizzato dall’orafo Spadafora dedicato all’area archeologica di Cirella consegnato dal rettore dell’Università della Calabria”. Due serate per un concentrato di emozioni. Tra parole, note, canzoni. Un pubblico caloroso, un’atmosfera magica.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Esodo estivo in vista di Ferragosto: oggi strade da ‘bollino nero’, Anas sospende 1.392...

Calabria
ROMA - Il secondo fine settimana di agosto segna il picco dell'esodo estivo. Lungo la rete Anas è atteso traffico in costante aumento a...

A Rossano una messa in Cattedrale per ricordare tutte le vittime della statale 106

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Il 9 agosto 2025 alle ore 19:00, presso la Cattedrale di Rossano, sarà celebrata una Santa Messa in memoria delle...
Carlo-Locatelli-direttore-Centro-Antiveleni

Casi di botulismo a Cosenza e Sardegna. Il Direttore del Centro Antiveleni: «nessun allarme...

Area Urbana
PAVIA - In relazione ai recenti casi di sospetta intossicazione da botulino in Calabria, a Cosenza, e Sardegna, il prof. Carlo Alessandro Locatelli, Direttore del...
Nuccio Ordine Sindaco di Diamante

Intossicazioni da botulino, il sindaco di Diamante “rassicurazioni dall’Asp: fatto circoscritto”

Tirreno
DIAMANTE(CS) - Il sindaco di Diamante Achille Ordine, con un video suo social, ha voluto fare chiarezza su quanto sta accadendo anche nel Comune...

Perseguitava la compagna con pedinamenti, minacce e aggressioni: scatta il divieto di avvicinamento

Calabria
PETILIA POLICASTRO (KR) - Un uomo di Petilia Policastro è stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Tribunale...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36918Area Urbana22198Provincia19708Italia7979Sport3836Tirreno2840Università1443
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Consiglio-Regionale
Calabria

Sciolto il Consiglio regionale della Calabria: con le dimissioni di Occhiuto...

CATANZARO - Il Consiglio regionale della Calabria ha preso atto delle dimissioni formalizzate dal presidente della giunta Roberto Occhiuto e così è stato ufficialmente...
Area Urbana

Cosenza, brutale aggressione ad un 19enne. In 40 lo hanno accerchiato:...

COSENZA - Lo hanno aggredito per strada chiamandolo "figlio del pentito, tu sei il figlio dell'infame" e lo hanno colpito ripetutamente. È questo il...
West-Nile-2.
Calabria

West Nile, due ricoveri in Calabria: una donna di 89 anni...

CATANZARO - Dopo la prima vittima accertata ieri al Gom, l'infezione da West Nile colpisce ancora in Calabria. Sono stati segnalati due nuovi casi...
Calabria

Scilla, tutti pazzi per l’Ape Car che solca le acque della...

SCILLA (RC) - Un’Ape Cross 50 trasformata in un mezzo capace di muoversi sulle acque del mare di Scilla, in provincia di Reggio Calabria....
cani-randagi-cosenza
Area Urbana

Cani randagi a Cosenza, attive due squadre di cattura straordinaria

COSENZA - In seguito ai fatti avvenuti ieri nei pressi di via Marconi, a Cosenza, dove un branco di circa sette cani randagi ha...
Calabria

Regionali in Calabria ad ottobre? Le opposizioni non ci stanno: «Voto...

REGGIO CALABRIA - Riflettori puntati sulle prossime elezioni regionali in Calabria. Le dimissioni di Roberto Occhiuto hanno scatenato un vero e proprio terremoto politico....
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA