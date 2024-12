Brunori Sas a Sanremo, gli auguri del sindaco di Guardia: “legato a noi, ci ha dedicato una canzone”

- Advertisement -

GUARDIA PIEMONTESE (CS) – “In questi giorni abbiamo appreso i nomi dei cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025. E come molti di voi sanno, tra questi, ci sarà anche Brunori Sas. Tutto il sostegno mio e dalla Comunità che rappresento, va a lui e alla sua splendida arte” – è quanto scrive il sindaco di Guardia Piemontese, Vincenzo Rocchetti, commentando la partecipazione di Brunori Sas alla prossima edizione del festival della canzone italiana, in quel di Sanremo.

“Che possa ricevere i successi che merita, portando in alto il nome della Calabria e, in parte, anche della nostra Guardia Piemontese, cittadina a lui tanto cara, nella quale ha vissuto per molto tempo ed a cui ha dedicato anche un brano. Che vinca l’arte, la musica migliore, la capacità di emozionare” conclude il primo cittadino.