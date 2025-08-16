“Borgo diVino in tour” arriva a Fiumefreddo Bruzio, tre giorni per conoscere il vino e le specialialità del territorio

- Advertisement -

FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) – “Borgo diVino in tour” arriva in Calabria e precisamente a Fiumefreddo Bruzio dove farà tappa dal 22 al 24 agosto. Il suggestivo borgo del tirreno cosentino sarà la quattordicesima tappa di un tour nazionale nel circuito de “I Borghi più belli d’Italia” che ha scelto un borgo per regione per un totale di 20 tappe. Una manifestazione che ad oggi è sicuramente uno degli eventi più importanti nell’ambito dell’enoturismo italiano dove i vini migliori si incontrano nei Borghi più belli d’Italia.

Saranno tre giorni dedicati al gusto e alla bellezza che permetteranno al pubblico dei wine lovers di conoscere vini, ascoltare le storie dei produttori e assaporare specialità gastronomiche tipiche del territorio.

Nel corso dell’evento i visitatori troveranno un percorso di degustazione con postazioni ad hoc dedicati alle cantine, nonché eventi formativi sul mondo del vino e un’area gastronomica dove potranno deliziarsi con piatti tipici locali come: cuoppi di pesce, pomodori ripieni di riso, selezioni di formaggi locali, parmigiana di melanzane e polpette calabresi, pennette all’arrabbiata con ‘nduja.

“Borgo diVino in tour”, Gallo: “Valorizzare i borghi partendo dal vino”

“Con l’evento Borgo diVino in tour a Fiumefreddo Bruzio vogliamo valorizzare i nostri borghi partendo dal vino che da sempre è racconto privilegiato della storia e della cultura di un territorio. – ha affermato l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo nel corso della presentazione dell’evento che si è svolta – Oggi più che mai le nostre produzioni enogastronomiche, cresciute in questi ultimi anni grazie ad una cambio di passo delle nostre aziende, puntano con ambizione alla qualità ottenendo successo e attenzione a livello nazionale ed internazionale”.

“Borgo diVino, è la giusta vetrina per il vino calabrese che unisce la bellezza dei nostri centri ad un turismo lento e di valorizzazione dei luoghi. Chi parteciperà alla tre giorni di Fiumefreddo, turisti e wine lovers, apprezzerà sicuramente la suggestione del borgo ed i sapori che la Calabria ha da offrire, – ha concluso Gallo – grazie anche ad una amministrazione lungimirante che ha colto l’iniziativa della Regione Calabria”.