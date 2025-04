Bonifati: aggredito un sacerdote dopo la messa, don Guido «non lasciamoci rubare la gioia»

- Advertisement -

BONIFATI (CS) – Numerosi messaggi di solidarietà e vicinanza per don Guido Quintieri, aggredito sul sagrato della chiesa di Bonifati. Il prete, che è anche docente a Cetraro infatti, dopo la messa nella Chiesa del Rosario, sarebbe stato avvicinato da un uomo che lo avrebbe strattonato ripetutamente. Sono stati alcuni fedeli ad assistere alla scena e ad evitare che la situazione degenerasse. I carabinieri della stazione di Cittadella del Capo sono stati informati dell’accaduto.

Intanto nei confronti del sacerdote sono stati tanti i messaggi di solidarietà da parte di associazioni, cittadini, parrochiani, in tutta l’area tirrenica Cosentina e soprattutto di condanna rispetto a quanto accaduto.

Lo stesso don Guido ha inviato un messaggio ai parrocchiani e ai fedeli: “Cara comunità, alla luce di quanto accaduto alla fine dell’Eucaristia, non lasciamoci rubare la Gioia! Vi invito quindi a pregare oggi e lo faremo anche domenica prossima per questa persona e per le vulnerabilità che affliggono la nostra comunità, affinché il Signore possa guarire ogni ferita! Buona Misericordia a tutti!”.