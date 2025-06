Bimbo di due anni cade dalle scale. Trasportato all’ospedale di Cosenza in elisoccorso

- Advertisement -

SCALEA (CS) – Un bimbo di appena due anni è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza a seguito di una accidentale caduta dalle scale dell’abitazione in cui vive a Scalea sul Tirreno Cosentino. Il piccolo si trova ricoverato nel nosocomio bruzio in gravi serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I primi soccorsi sono stati prestati dai sanitari del 118 giunti sul posto con un’ambulanza: dopo aver stabilizzato tutti i parametri, hanno attivato l’elisoccorso che ha trasportato il piccolo paziente in codice rosso all’Annunziata. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Scalea per tutti gli accertamenti del caso.