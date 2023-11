Belvedere Marittimo: tutto pronto per l’ottavo trofeo gara di Ciclocross

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – Fervono i preparativi per l’ottava edizione del Trofeo di Ciclocross – Città di Belvedere Marittimo, promosso dall’ASD Belvedere presieduta da Filippo Gaglianone e in programma domani. L’evento sportivo patrocinato dal Comune e dal Coni, avrà come programma, il ritrovo presso l’approdo turistico “Il Porticciolo”, dalle ore 8:00 e la partenza effettiva alle ore 10:00 presso l’arena del Cross.

Una grande giornata di promozione turistica e territoriale all’insegna dei valori dello sport e della passione per le due ruote. “La gara valevole come prova unica del campionato regionale FCI CALABRIA CX, come prima prova del ‘Trittico del Sud’ è riservata a tutte le categorie agonistiche ed amatoriali affiliate alla FCI e tesserati ad Enti di Promozione riconosciuti FCI. É prevista una gara promozionale riservata alla categoria Giovanissimi G6.

La gara si svolgerà in un circuito prevalentemente su sterrato, lunghezza percorso ca. 2.500 metri, ostacoli artificiali come da regolamento. Da ripetere più volte in base alle categorie. “Ringrazio sin da ora quanti stanno rendendo possibile l’organizzazione e la riuscita dell’ottavo trofeo gara di CicloCross” ha commentato il presidente Gaglianone.