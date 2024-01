Belvedere Marittimo, sindaco su Tari «l’amministrazione comunale non ha responsabilità»

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – “Sulla Tari la nostra amministrazione comunale non ha alcuna responsabilità. Noi ci mettiamo la faccia avendo cognizione di quello che diciamo e del duro lavoro che stiamo facendo per risollevare Belvedere Marittimo”. E’ la replica del sindaco di Belvedere Marittimo, Vincenzo Cascini, alle dichiarazioni del gruppo Impegno Comune relativamente all’aumento della tassa dei rifiuti secondo cui “è riconducibile all’innalzamento dei costi di conferimento regionali in discarica. Un problema che non riguarda solamente Belvedere Marittimo, ma tutti i comuni dell’ambito, costretti a pagare soldoni perché i rifiuti prodotti vengono portati in altre discariche”.

“La politica non c’entra nulla e le polemiche della minoranza sono sterili come i continui tentativi di denigrare il nostro operato. Ascrivere alla nostra amministrazione l’aumento regionale sul conferimento in discarica è al limite del più becero dei populismi. Sulle procedure per la gara dei rifiuti sono in corso valutazioni, non della politica ma degli uffici preposti”.

“Qualcuno dovrebbe conoscere gli iter burocratici prima di parlare. Queste polemiche non fanno bene all’immagine di Belvedere Marittimo. Anzi, noi tutti, cittadini compresi, dovremmo essere indignati con chi deturpata il nostro territorio alimentando il fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti. Quelle discariche – conclude Cascini – quando vengono smaltite producono dei costi che fanno lievitare la spesa. Chi sporca reca un danno economico all’ente oltre che al territorio. Questa è la verità sulla Tari. Ovviamente lavoreremo per porre rimedi e trovare soluzioni, ma ripeto, la politica locale può ben poco. Siamo sicuri che anche la Regione Calabria darà presto un segnale positivo”.