Belvedere Marittimo, servizio navetta gratuito durante i lavori all’Ufficio Postale della zona marina

- Advertisement -

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – In occasione della chiusura temporanea dell’Ufficio Postale di Marina per i lavori previsti dal Progetto Polis, l’Amministrazione comunale di Belvedere Marittimo, ha istituito un servizio navetta gratuito per facilitare l’accesso ai servizi postali durante la fase di transizione. A partire da luglio, la navetta sarà attiva tre volte a settimana – lunedì, mercoledì e venerdì – con partenze dalla Marina alle 8:30 e 10:00, e rientri dal paese alle 10:00 e 12:00.

L’iniziativa è pensata in particolare per anziani, residenti e turisti, con l’obiettivo di evitare disagi, ridurre il traffico nel centro storico e garantire continuità nei servizi. Durante i lavori, l’ufficio postale del paese resterà aperto dal lunedì al venerdì (8:20–13:45) e il sabato (8:20–12:45), con due sportelli aggiuntivi e consulenze dedicate. Saranno garantiti tutti i servizi del frazionario della Marina.

Il Progetto Polis

Parte integrante del PNRR, prevede la creazione di una vera e propria Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, che offrirà documenti d’identità, certificati, servizi INPS, sportelli digitali, ATM evoluti, spazi per formazione e co-working. Il sindaco Vincenzo Cascini ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione, chiarendo che la comunicazione ufficiale della chiusura è arrivata il 16 giugno, e che ogni tentativo di ottenere una proroga è stato respinto per i tempi rigidi del cronoprogramma nazionale. Infine, l’Amministrazione invita alla corretta informazione e al dialogo diretto con il Primo cittadino per evitare inutili polemiche e disinformazione. “Garantiamo supporto a tutti e lavoriamo affinché il territorio possa beneficiare, al termine dei lavori, di un servizio postale moderno ed efficiente”, ha concluso il sindaco.