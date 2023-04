Belvedere marittimo, la denuncia: «sversamenti di liquami, intervenga la Procura»

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – Il gruppo consiliare Impegno Comune, denuncia possibili sversamenti nella zona di Belvedere Marittimo. Cosi dichiara “Abbiamo portato all’attenzione dell’amministrazione comunale la possibilità di porre fine alle disfunzioni funzionali delle fognatura comunale nel tratto di area urbana, adiacente all ss 18, compreso fra il torrente Vallecupo e lo svincolo nord della ss. 18 di località Vetticello, già oggetto di una nostra segnalazione in data 31 Dicembre 2022.

Si tratta di una soluzione poi proposta all’ente in data 20 Febbraio 2023. Ad un problema atavico che la maggioranza non può non tenere in considerazione. Alla luce di queste dichiarazioni, intervenga senza indugio la procura della Repubblica di Paola, coadiuvati dal comando dei carabinieri del nipaf e dall’Arpacal guidata dal Generale Emilio Errigo”.