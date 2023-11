Belvedere Marittimo: in fiamme l’auto dell’imprenditore Vincenzo Spinelli

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – L’auto, una Bmw, dell’imprenditore e commissario dei circoli di Fratelli d’Italia dell’Alto Tirreno, Vincenzo Spinelli, è andata distrutta nella notte in un incendio sulle cui cause sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che propendono per la natura dolosa. L’auto era parcheggiata in una piazzetta del centro storico di Belvedere ed il fatto va ad aggiungersi ai numerosi atti incendiari che hanno interessato il Tirreno cosentino negli ultimi tempi.

- Pubblicità sky-