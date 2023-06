Belvedere Marittimo, Cauteruccio «degrado su spiaggia libera e strutture ricettive»

BELVEDERE MARITTIMO – “Nella qualità di consigliere comunale eletto dal popolo, ho raccolto le istanze dei cittadini, dei primi turisti e degli operatori del settore. La stagione estiva è iniziata, e preso atto del rincaro dell’imposta di soggiorno, nonostante il voto contrario di Impegno Comune, riteniamo che l’adeguamento dell’imposta sia avvenuta oltre tempo limite e che a questo punto potrebbe diventare un possibile deterrente per la promozione turistica. Al netto però delle valutazioni politiche, occorre fare una seria riflessione, partendo dal concetto che la qualità dei servizi non giustifica, ancora una vota, la richiesta di maggiori tasse da pagare. Quali sono i servizi che volete offrire e che in parte giustificano gli aumenti?”.

Lo afferma l’Ing. Francesco Cauteruccio, consigliere comunale di opposizione membro del gruppo “Impegno Comune per Belvedere Marittimo”: “Le varie aree del territorio di Belvedere Marittimo, dove spiaggia libera e strutture ricettive dovrebbero accoglierci, sono accomunate da un unico comune denominatore: il degrado”.

“Accessi alla spiaggia libera ostruiti. Spiaggia libera sporca. Assenza di falcio dell’erba e di pulizia. Totale assenza di manutenzione. Evidenti fonti di pericolo generatesi dal degrado. Mancanza di strisce pedonali in corrispondenza dei sottopassi che consentono l’accesso al mare. Abbandono e degrado caratterizzano le spiagge di Calabaia e fino al confine con Sangineto, dove è sono stati necessari la realizzazione di frangiflutto ed un ripascimento per garantire la messa in sicurezza dell’edificato. Quest’arenile di cui oggi potrebbe gode l’intera città, derivante dall’intervento di ripascimento, dovrebbe essere al centro dell’attenzione per il rilancio del turismo balneare, poiché si tratta di un ambito territoriale, che ospita importanti strutture recettive e che urbanisticamente, per come previsto dal piano particolareggiato allegato al Piano Regolatore Generale, è destinato alla sola realizzazione di strutture turistico”.

“La situazione – prosegue Cauteruccio – non cambia se ci spostiamo a nord della marina di Belvedere; basta osservare lo stato di degrado della pista sterrata interposta fra la ferrovia ed il mare, dell’abbandono dei sottopassi, delle carenti condizioni igienico sanitarie, non si prevede una derattizzazione nonostante la presenza delle scogliere, non sono istallaci cestini per la raccolta dei rifiuti, non sono state ripristinate le doccette esistenti”.

Cauteruccio pungola ancora la maggioranza del sindaco Cascini e chiede: “che cosa sta facendo il comune di Belvedere Marittimo? Dati Istat attestano con riferimento all’anno 2021 – addirittura in era segnata dal Covid – oltre 18mila arrivi nelle strutture recettive di Belvedere Marittimo. Calcolando una media di € 1,75 euro al giorno per ciascun ospite e per ciascun giorno di permanenza, l’ente potrebbe arrivare a monetizzare oltre 30mila euro. Come intendete spendere questi soldi? Dal primo luglio sarà attivo un servizio Navetta Gratuito sul quale mi riservo di intervenire in futuro, ma il sindaco e la sua maggioranza ritengono che possa bastare?”.

Il consigliere comunale di Minoranza rende noto ancora: “Il comune di Belvedere Marittimo incasserà oltre 30mila euro per imposta di soggiorno ma gli accessi alla spiaggia pubblica restano un tabù per le persone con problemi motori e persino per i cittadini che debbono fare gli slalom tra erbacce e sporcizia. Eppure, impegno Comune aveva avvertito questa maggioranza. L’estate sta arrivando e ancora una volta rischiamo di non essere pronti. Questo accade – conclude Cauteruccio – quando ad una seria programmazione viene preferita l’approssimazione più totale. Belvedere Marittimo merita di meglio”.