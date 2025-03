Belvedere Marittimo, cade e si procura un trauma al ginocchio. Recuperato e affidato al personale medico

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – I vigili sono intervenuti ieri intorno alle ore 18.00 circa nel Comune di Belvedere Marittino in Località Trifari, lungo il sentiero che porta al Rifugio Belvedere, per soccorrere una persona. Il malcapitato, un uomo di 58 anni, a causa di una caduta accidentale ha riportato un trauma al ginocchio sinistro.

L’intervento dei vigili del fuoco, congiuntamente ai volontari del soccorso alpino del Pollino e della Guardia di Finanza Speleo del Comando di Cosenza, è valso a raggiungere e recuperare la persona infortunata che è stata immobilizzata su una barella e trasportata in una zona sicura per essere poi affidata al personale medico (Misericordia di Amantea) per le cure del caso. L’uomo è stato poi trasferito nella clinica Tricarico di Belvedere Marittimo. Sul posto presenti Carabinieri per gli adempimenti di competenza e l’intervento si è concluso nella tarda serata