Belvedere Marittimo, auto si schianta contro l’ingresso di un’agenzia di assicurazioni

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – Attimi di paura nella notte nel centro tirrenico del Cosentino. Secondo quanto ricostruito il conducente di un’auto, per cause in corso d’accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi contro il cancello d’ingresso di un’agenzia di assicurazioni, situata nel centro della cittadina. L’auto ha sfondato l’ingresso provocando ingenti danni. E’ accaduto su via Giustino Fortunato che conduce alla Marina di Belvedere. Sull’incidente indagano i carabinieri. La persona alla guida del mezzo non avrebbe riportato gravi ferite ma l’impatto violento ha svegliato i residenti della zona.

