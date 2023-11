Belvedere Marittimo: assunzioni personale, gruppo consiliare chiede le dimissioni del sindaco

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – Il gruppo ‘Impegno Comune per Belvedere Marittimo’ prende atto del voto contrario dell’assessore Eugenio Greco – esponente di Belvedere Futura – alla delibera di Giunta N.170 del 16/11/2023 mediante la quale l’amministrazione Comunale ha approvato il piano triennale del fabbisogno del personale e della dotazione organica del Comune, pur in presenza del parere contrario del segretario Comunale, il quale ha dichiarato che la stessa appare illegittima.

A questo episodio è seguito il voto contrario dello stesso assessore alla delibera di Giunta N.177 del 24/11/2023 con la quale si è approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026.

“Pertanto – sottolinea il gruppo consiliare – poniamo all’attenzione della cittadinanza tutta e del gruppo Belvedere Futura, la necessità di chiarire se esista o meno una maggioranza che sostiene l’attuale sindaco. La grave situazione politico–economica e sociale in cui versa il nostro Comune non può non indurci ad esprimere le nostre preoccupazioni. È necessario che la cittadinanza sappia con chiarezza se questa amministrazione comunale è ancora in grado di governare Belvedere Marittimo”.

“Questa condizione di precarietà che coinvolge tutto il paese deve far riflettere il primo cittadino, il quale in assenza di una maggioranza solida e in grado di portare avanti le proprie linee programmatiche, dovrà prenderne atto e dimettersi. Nel merito, sappiamo e prendiamo atto – prosegue il gruppo Impegno Comune – delle carenze di organico in vari settore del Comune di Belvedere Marittimo, ma, è altresì evidente che le relative procedure di assunzione del personale debbano assolutamente seguire criteri di trasparenza, efficienza e rispetto delle regole e devono trovare sintesi in una riorganizzazione degli uffici e del personale. Ciò dimostra, inequivocabilmente, che la posizione assunta in seno al Consiglio Comunale dal gruppo Impegno Comune era corretta nel merito e nelle considerazioni politiche di fondo che avevano portato ad un chiaro e netto voto contrario all’approvazione del bilancio comunale di previsione finanziario 2023-2026″.

“Impegno Comune in questi diciotto mesi ha svolto un ruolo di opposizione politica forte, evidenziando le defaillance dell’amministrazione comunale e l’incapacità della stessa di una programmazione efficace nell’utilizzo dei fondi del P.N.R.R. indispensabili per il rilancio del nostro paese, ha denunciato costantemente l’inadeguatezza ad affrontare e proporre soluzioni efficaci sulla viabilità, sul trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla manutenzione complessiva del territorio, sulla depurazione e sul sistema fognario, sul decoro urbano, sulla manutenzione, sulle politiche sociali di inclusione. Abbiamo ininterrottamente proposto soluzioni alternative, rimaste inascoltate da chi pensava di averne altre e che alla luce dei fatti si sono dimostrate fallaci ed inconsistenti. Chiediamo a questo punto che venga convocato d’urgenza un consiglio comunale per verificare se esiste ancora un governo di maggioranza. In assenza di numeri in assise si dovrà restituire il potere decisionale ai belvederesi che meritano di essere amministrati da una squadra solida, coesa, efficace, capace di programmare, gestire e dare prospettive al futuro del nostro paese e soprattutto dei nostri giovani”.