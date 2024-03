Belvedere Game Land & Comics: tutto pronto per tornei ai video games con premi esclusivi

BELVEDERE MARITTIMO- Due settimane di tornei ai video games, la possibilità di vincere e portare a casa tanti premi esclusivi. Due settimane interamente dedicate agli appassionati dei videogiochi e della realtà virtuale con particolare attenzione rivolta verso i più piccoli. È tutto pronto per la prima edizione del Belvedere Game Land & Comics che si terrà dal 15 al 30 Marzo presso il Centro Commerciale il Tirreno, sulla SS18 nel comune della Riviera dei Cedri. Una vera e propria full-immersion per gli amanti di Joystick e consolle, quali X-Box, Nintendo e Play Station, ma anche per gli appassionati di Anime e Manga.

Non mancheranno tornei Easports, campionati, distribuzione di accessori, videogames nuovi e usati, giochi tra i più celebri, come Fifa 2024, Dragon Ball Card game, Yu Gi Oh Card Game, Pokemon, One Piece Card Game, Lorcana. Particolare attenzione dagli organizzatori è stata rivolta anche alla fumettistica per quello che è può esser definito un evento unico nel proprio genere sul Tirreno Cosentino.

Spazio anche a Panini Comics.

A promuovere l’iniziativa, Raffaele Pantano, già promotore di eventi come NDF, e l’ALLGAMES di Cosenza, una realtà che dalla passione di tre fratelli per il mondo del Gaming, dei Superiori e della cultura Nipponica da questo abbiamo deciso di farne un lavoro. Alla città di Cosenza mancava un luogo dove la cultura nerd potesse trovare tutto in un solo Store. Da AllGames infatti si possono trovare Games con Videogiochi, Console e Accessori, Fumetti con Comics e Manga oltre ad accessori per l’organizzazione.

Card Game con Vendita di Carte Singole e Bustine di ogni gioco oltre all’organizzazione di Tornei Ufficiali e Campionati locali.

“Vi aspettiamo al centro Commerciale il Tirreno di Belvedere Marittimo”. È l’invito dei promotori dell’evento, che così proseguono: “Grazie sin da subito a Sonia Chillé, responsabile Marketing del centro commerciale ed al direttore Simone Schiariti per aver sposato l’iniziativa e per la preziosa collaborazione e disponibilità”.