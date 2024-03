Banda Musicale di Santa Maria del Cedro dal Papa, suona nel centro di Roma

SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) – Il complesso bandistico ha preso parte all’Udienza del Santo Padre, la quale ha avuto ad oggetto la virtù cardinale della prudenza. Particolarmente emozionante é stato il momento in cui il Papa, avvicinandosi al gruppo, ha esclamato “calabresi bravi, suonate bene”.

“Siamo molto felici – spiega il Maestro, Angelo Durante – di aver potuto eseguire

durante l’Udienza papale le nostre melodie, che echeggiavano, grazie anche all’impianto audio, per tutta Piazza San Pietro . Abbiamo cercato di mostrare il volto bello Calabria, quella che attraverso tanti silenziosi sacrifici si impegna per un futuro migliore”

Il Santo Padre, nell’XI anniversario della sua elezione, é stato omaggiato anche con un concerto lungo Via della Conciliazione, pensato proprio per ringraziarlo della sua azione pastorale con un particolare sguardo verso le periferie geografiche ed esistenziali.

I membri del complesso bandistico sono stati accolti anche dal Cardinale Angelo Comastri. Guidati da Don Augusto Porso hanno poi vissuto un momento di preghiera all’interno dei Giardini Vaticani e celebrato la Santa Messa nelle Grotte. Nel pomeriggio la Banda si é ritrovata presso la Basilica di Sant’Andrea delle Fratte. Scortata dagli uomini della Questura e da diverse pattuglie della Polizia Locale, ha poi suonato in onore di San Francesco di Paola nel suggestivo centro storico in Piazza di Spagna, Via del Babbuino e Piazza del Popolo.

“L’attrazione e l’attenzione non solo delle autorità incontrate ma anche dei tanti turisti per la nostra musica – scrive il Presidente Claudio Marino – testimonia la preziosità di quest’arte, che in futuro speriamo possa essere sempre più valorizzata”. E di valorizzazione ha parlato anche Gerardo De Chiara – in rappresentante della delegazione della Associazioni che ha accompagnato la Banda. Dunque una giornata storica, nell’ottica della bellezza e della speranza.