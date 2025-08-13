HomeTirreno

Bagno di folla per Gigi D’Agostino a Diamante: il ‘Capitano’ infiamma la Riviera dei Cedri

Gigi D’Agostino ha regalato grande energia e divertimento, presentandosi in forma smagliante dopo un periodo di fermo che lo ha visto lontano dai palchi a causa di una grave malattia

Sonia Miceli
Scritto da Sonia Miceli
Stima lettura: 3 minuti
- Advertisement -

DIAMANTE (CS) – Lo attendevano tutti da anni: il ritorno di Gigi D’Agostino, in arte Gigi D’Ag, Il dj e producer torinese, 56 anni, non ha deluso le aspettative dei fans. Il padre della musica dance italiana, dopo un periodo di fermo a causa di una grave malattia da lui annunciata sui social nel 2021, è tornato con nuovi concerti in tutta Italia questa estate, presentandosi in forma smagliante sul palco del Teatro dei Ruderi, a Cirella di Diamante e infiammando l’Alto Tirreno Cosentino. Il ‘Capitano’, appellativo diventato molto popolare tra i suoi fan e nel contesto della sua musica, è stato accolto da un bagno di folla, raccogliendo attorno a sè diverse generazioni.

pubblico gigi d'ag diamante

Il celebre disc jockey si è esibito con diversi suoi pezzi più celebri tra cui Bla Bla Bla, L’Amour Toujours e Another Way. Il live di Gigi D’Agostino ha regalato grande energia e divertimento, essendo capace di far ballare tutti, ma alcuni spettatori – tanti venuti anche da fuori regione – sono rimasti con il desiderio di ascoltare un numero maggiore di brani iconici e intramontabili del suo vasto repertorio. Quella di ieri sera sulla Costa dei Cedri rimane comunque una serata memorabile, carica di grandi emozioni, specialmente per chi è cresciuto sulle note della musica dance tra gli anni ’80 e il 2000.

Gigi D’Agostino – la biografia

Gigi D’Agostino, all’anagrafe Luigino Celestino Di Agostino, è noto per aver creato uno stile musicale unico, definito “Lento Violento” e “Mediterranean progressive”. La sua carriera, iniziata negli anni ’80, lo ha portato a conquistare premi nazionali e internazionali, affermandosi come uno degli artisti più influenti nel panorama musicale mondiale.

Gigi D’Agostino nasce il 17 dicembre 1967 a Torino da una famiglia di origini salernitane. Dopo le prime esperienze come dj alla fine degli anni Ottanta, nel 1994 debutta con il primo singolo in vinile, “The mind’s journey”; successivamente inizia la sua collaborazione con Daniele gas, che dà origine a diversi lavori, come Experiments vol.1, Creative nature vol.1, Creative Natur vol. 1 (remix) e Creative Natura vol. 2. Alla fine del 1996 escono sia il suo primo album, A Jorney into space, sia la compilation Le Voyage ’96, che vende ottomila copie.

Nel 1999, viene realizzato Eurodance Compilation – mixata dallo stesso D’Agostino – che ottiene il disco di platino e fa vincere al dj il premio di Migliore Produttore dell’Anno agli Italian Dance Awards. A fine anno esce il suo nuovo album, L’Amour Toujours, doppia raccolta, ancora una volta conquistatrice del disco di platino.

Nell’ottobre 2000 Gigi ritorna pubblicando “Super”, nato dalla collaborazione con Albertino, che arriva al secondo posto dei singoli più venduti in Italia. Nel dicembre 2001 pubblica la compilation IL Grande Viaggio vol. 1. Dopo due anni di silenzio dovuti a problemi personali, nel 2003 ritorna in radio, ma da conduttore con “Il Programmino di Gigi D’Agostino”, su Radio Italia Network; nello stesso anno, a novembre, esce Silence Ep (Undercostruction 1). Il 2004 è l’anno delle collaborazioni: prima con Molella e i poi con i Datura; escono i seguiti di Undercostruction e a dicembre viene pubblicato il terzo album, L’Amour Toujours II.

A partire dal 2005 nasce un particolare filone della musica di D’Agostino, chiamato “Lento Violento”, basato su velocità ridotte e violenza nei bassi. Inizia poi a produrre molte altre opere: Laboratorio 2, Laboratorio 3, i singoli “Wellfare”, “La Batteria della Mente” e il vinile La Tarantella dell’Orso. Nel 2006 esce il Cd Some Experiments, mentre il 2007 è caratterizzato da ulteriori produzioni in stile lento violento, con l’uscita del doppio cd Lento Violento e Altre Storie, ad aprile. Il 25 luglio 2008, viene pubblicato un nuovo lavoro, Suono Libero, che contiene quaranta brani.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Italia Viva, l’appello per un piano serio di rilancio della montagna: «Sila abbandonata, servono...

Provincia
COSENZA - "Siamo ad agosto, nel pieno della stagione estiva, ma sulla Sila regna un silenzio irreale: pochi turisti, impianti fermi, attività ridotte al...

Sequestrato forno intestato alle figlie, dietro ci sarebbe il calabrese “broker della cocaina”

Calabria
BOLOGNA - Un noto forno è stato sequestrato dalla Polizia nel Bolognese, precisamente a San Pietro in Casale. Secondo le accuse sarebbe stato gestito...
Isola di Dino droni

Praia a Mare, sull’isola di Dino arrivano i droni per vivere i luoghi nel...

Tirreno
PRAIA A MARE (CS) - La suggestiva Isola di Dino, che si trova nelle acque di Paia a Mare, nel cuore del Parco Marino...

Casi di botulino, è stretta sui controlli: dai food truck alle sagre fino ai...

Italia
ROMA - I Carabinieri del Nas hanno intensificato i controlli in tutta Italia su food truck, sagre e festival street food in seguito agli ultimi...
Wizz Air

Da Lamezia ora si vola anche per Bratislava, capitale della Slovacchia: con Wizz Air...

Calabria
LAMEZIA TERME - Wizz Air continua l'espansione del suo network in Calabria con il lancio di una nuova rotta internazionale. Dopo l'annuncio delle tratte...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36958Area Urbana22234Provincia19729Italia7983Sport3836Tirreno2866Università1446
-->
Sonia Miceli
Altri Articoli di Sonia Miceli

Leggi ancora

donne-romane-sul-fiume-corace-3
Calabria

Il fiume Corace e le sue perle: la leggenda sul tesoro...

CATANZARO - Nel cuore aspro e selvaggio della Calabria, tra colline coperte di ulivi e promontori che guardano il mar Ionio, scorre silenzioso il...
canadair-sul-Pollino
Provincia

Il Cosentino continua a bruciare: boschi del Pollino in fiamme, in...

COSENZA - La provincia di Cosenza continua a bruciare da giorni. L'ultimo, nella tarda mattina di oggi, nel comune di Plataci, dove un massiccio dispiegamento...
Francesco De Cicco Acqua impianto Sorical Piano Lago
Area Urbana

Crisi idrica Cosenza, De Cicco all’impianto inutilizzato di Piano Lago: “Vi...

COSENZA - Da Serra Spiga a Via Popilia, da San Vito a via Reggio Calabria. Ed ancora le frazioni di Mussano, Rovella e Paparelle,...
tragedia-parco-acquatico-Rende_piccola-Simona
Area Urbana

Dolore per la morte della piccola Simona, annegata a 8 anni...

RENDE (CS) - Un tuffo in piscina in una calda e spensierata giornata estiva per giocare nella piscina del parco acquatico 'Santa Chiara' di...
Area Urbana

“Tariffe insostenibili”, a Cosenza commercianti sul piede di guerra. Ma il...

COSENZA - Si è tenuto ieri l’incontro tanto atteso tra i commercianti del centro di Cosenza e l’Amministrazione comunale, ma per molti si è...
bandiera-palestina-comuni
Calabria

‘Riconoscere la Palestina’, ecco chi prende posizione. La Regione Calabria farà...

COSENZA - In un lembo di terra, il massacro di 60mila persone in pochi mesi. La striscia di Gaza, in Palestina, vive ormai sotto...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA