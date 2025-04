Auto si ribalta sulla Statale 18 tra Paola e San Lucido. Ferita una donna

- Advertisement -

PAOLA (CS) – Una donna è rimasta ferita, anche se non in modo grave, a seguito di un incidente stradale autonomo avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la Statale 18 tra Paola e San Lucido. Per cause in corso di accertamento l’auto guidata dalla donna si è ribaltata sulla carreggiata.

Soccorsa dal 118, la donna è stata portata nello Spoke di Paola ma, come detto, non avrebbe subito gravi conseguenze fisiche. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Paola per rimuovere il mezzo e metterlo in sicurezza mentre le forze dellìordine hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Il traffico veicolare ha subito inevitabilmente dei rallentamenti nel tratto interessato dall’incidente