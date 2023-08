Autismo: la sensibilizzazione non va in ‘ferie’, tre incontri sul Tirreno cosentino

CETRARO (CS) – Prosegue anche nel periodo estivo l’attività di sensibilizzazione della tematica dell’autismo sul tirreno cosentino. Si è iniziato con le prime tre date del 17, 19 e 21 agosto e con altrettanti appuntamenti colorati e partecipati nei comuni di San Lucido, Verbicaro e Belvedere Marittimo.

Come strumento inclusivo è stato utilizzato il libro intitolato “Fai come me e sarai felice” scritto a quattro mano da Luigi Lupo e Amalia Oleastro con la prefazione della giornalista Rai, Paola Severini Melograni che raccontano fatti e circostanze quotidiane vissute da un padre con il proprio figlio autistico (Michele).

Tali eventi sono stati inseriti nelle organizzati dalle singole amministrazioni comunali dei tre comuni coinvolti.rispettive rassegne letterarie-culturali.

Il 17 agosto si è tenuto il primo incontro cultuale ”letture sotto le stelle” nel chiostro del Comune di San Lucido; poi è seguito quello tenutosi a Verbicaro con la diretta partecipazione dell’Associazione “Autora Aps” presieduta da Nicoletta Germano e, il primo trittico di incontri, si è chiuso presso il meraviglioso terrazzo del “Museo del mare” di Belvedere Marittimo.

I tre appuntamenti, con la partecipazione dell’associazione “Calcia l’Autismo Aps”, hanno fatto registrare una cospicua presenza di genitori, associazioni e liberi cittadini e hanno visto la partecipazione, tra gli altri, di personalità del mondo sanitario, del terzo settore e giornalistico, come la neuropsichiatra infantile Tatiana Angelica Curti, gli psicologi Michele Cirielli e Roberta Rinaldi, Antonello Grosso La Valle, Aldo Longo e Marianna De Luca.

Nell’ultima decade di agosto sono previsti altri appuntamenti in altri altrettanti comuni del tirreno cosentino in quanto l’intento degli organizzatori è di tenere sempre acceso “il faro” sulle tematiche delle disabilità intellettive.