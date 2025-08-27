PAOLA (CS) – Nella giornata di ieri, gli agenti del commissariato di polizia di Paola, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare a carico di un 49enne del posto, accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. L’inchiesta della Procura è partita dopo la denuncia presentata dalla donna che ha raccontato i ripetuti comportamenti persecutori e di stalking da parte dell’ex compagno nei suoi confronti. In virtù di ciò è stato attivato il “codice rosso”. La procedura, con le successive indagini, hanno portato all’adozione della misura cautelare nei confronti dell’uomo. Su disposizione del Gip del Tribunale di Paola imposto il divieto di avvicinarsi alla vittima e l’obbligo del braccialetto elettronico.
Attivato il “Codice rosso” a Paola. Perseguita l’ex compagna: braccialetto elettronico per 49enne
All'uomo, accusato di atti persecutori, imposto il divieto di avvicinamento con l'uso del braccialetto elettronico
