Attimi di Paura a Paola: auto prende fuoco su via Nazionale, salvi i due occupanti – VIDEO

PAOLA (CS) – Momenti di grande paura oggi intorno alle ore 13:00 su via Nazionale, a Paola, dove un’autovettura ha improvvisamente preso fuoco mentre era in transito. A bordo del mezzo viaggiava una coppia di coniugi, che fortunatamente è riuscita a uscire dall’auto in tempo, evitando conseguenze gravi.

Le fiamme, scaturite per cause ancora in corso di accertamento, hanno avvolto e distrutto il veicolo, generando una densa colonna di fumo nero visibile a grande distanza. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paola, che sono giunti sul posto e hanno domato l’incendio prima che potesse coinvolgere altri veicoli o propagarsi nelle aree limitrofe.

Il traffico su via Nazionale ha subito rallentamenti, ma la situazione è tornata alla normalità dopo l’intervento dei pompieri. Non si registrano feriti. L’episodio ha destato grande apprensione tra i passanti e i residenti della zona, ma l’efficienza dei soccorsi ha evitato il peggio.