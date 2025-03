ATS 2 Paola-Cetraro: nascerà un Osservatorio sulla Disabilità «un passo verso una società più equa e inclusiva»

- Advertisement -

PAOLA (CS) – “Al passo coi tempi – Strumenti per un’amministrazione efficiente e inclusiva” è il titolo del progetto presentato dall’Ambito Sociale Territoriale 2 Paola – Cetraro (di cui fanno parte anche i comuni di Acquappesa, Bonifati, Falconara Albanese, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Sangineto e San Lucido), approvato dalla Regione Calabria e finanziato dal Fondo Regionale per le Politiche Sociali. L’Ufficio di Piano del settore Politiche Sociali si dichiara soddisfatto per questo ulteriore traguardo.

“Il progetto – evidenzia l’avv. Annalisa Apicella – nel complesso intende potenziare l’efficientamento delle prestazioni preposte alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali rispondendo in modo sempre più efficace ai bisogni emergenti attraverso interventi specifici per le categorie vulnerabili. Tra le attività previste, nello specifico invece, la realizzazione di un Osservatorio sulla disabilità che permetterà a livello di ambito di analizzare, coordinare e promuovere politiche e servizi dedicati alle persone con disabilità”.

Tra i principali benefici che l’Osservatorio consentirà, vi sarà il monitoraggio e la raccolta dati, che faciliterà l’individuazione delle principali criticità e gap nei servizi e fornirà un quadro chiaro per la programmazione e gestione delle risorse. “L’Istituzione di un Osservatorio sulla Disabilità, in sinergia con enti quali l’Azienda sanitaria provinciale, enti locali, Istituzioni scolastiche, organismi di volontariato ed Enti di Terzo settore, sottolinea la Responsabile dell’Ufficio di Piano, rappresenterà un passo essenziale verso una società più equa e inclusiva nonché per la promozione dei diritti delle persone con disabilità”.