Assunzioni al Comune di Amantea: 17 posti a tempo indeterminato anche per diplomati – BANDI, INFO

AMANTEA CS) – Opportunità di lavoro con nuove assunzioni al Comune di Amantea. L’amministrazione comunale ha indetto 3 bandi di concorso (per esami), per la copertura di 17 posti a tempo indeterminato part-time 24 ore nell’area degli Istruttori. Le domande potranno essere presentate entro e non oltre le ore 23:59 del 17 Ottobre 2025.

I profili da assumere sono i seguenti:

8 posti come Istruttore Amministrativo-Contabile (QUI IL BANDO)

(QUI IL BANDO) 3 posti come Istruttore Tecnico (QUI IL BANDO)

(QUI IL BANDO) 6 posti da Istruttore Agente di vigilanza (QUI IL BANDO)

Assunzioni al Comune di Amantea: requisiti e domande

Le domande dovranno essere presentate utilizzando la piattaforma InPA al seguente link. L’avviso è anche consultabile sul sito del Comune di Amantea Sezione Bandi e Concorsi.

Istruttore Amministrativo-Contabile

Copertura di n. 8 posti a tempo e indeterminato e parziale 24 ore (66,67%) nel profilo professionale “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE – AREA DEGLI ISTRUTTORI, (ex categoria C) a tempo indeterminato e parziale (66,67%) CON RISERVA DI N. 2 POSTI ALLE CATEGORIE PROTETTE. Per l’accesso al concorso è richiesto il Diploma di istruzione secondaria di secondo grado maturità di durata quinquennale in (UN SOLO TITOLO): Diploma di Ragioniere, Diploma di Perito Commerciale; Diploma di perito Aziendale; Diploma di Analista Contabile, Diploma in Amministrazione, finanza e Marketing. Sono altresì ammessi i candidati che, pur non essendo in possesso di uno dei titoli sopra indicati, sono in possesso della laure triennale. Nel bando tutte le altre specifiche e i requisiti.

Istruttore Tecnico

Copertura di n. 3 posti a tempo parziale (66,67%) e indeterminato nel profilo professionale – AREA DEGLI ISTRUTTORI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021 – PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO. Per l’accesso al concorso è richiesto il Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di geometra o di istruzione tecnica ad indirizzo costruzioni, ambiente, territorio (D.P.R. n. 88/2010), conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale. OPPURE altro Diploma di scuola secondaria di secondo grado, seguito da uno dei seguenti titoli superiori: diploma di Laurea (DL) di cui all’ordinamento previgente in: Architettura, Ingegneria Civile; Ingegneria Edile; Ingegneria Edile-Architettura; Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio; Pianificazione Territoriale e Urbanistica; Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale; Politica del Territorio; Urbanistica. Sono altresì ammessi i candidati che, pur non essendo in possesso di uno dei titoli sopra indicati, sono in possesso della laure triennale. Nel bando tutte le altre specifiche e i requisiti.

Istruttore Agente di vigilanza

Copertura di n 6 posti a tempo indeterminato e parziale 24 ore (66,67%) come unità – area degli istruttori del CCNL funzioni locali 2019-2021 – nel profilo professionale di “istruttore agente di vigilanza”. er l’accesso al concorso è richiesto il Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, rilasciato da

istituti scolastici riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico italiano e

la Patente di guida di categoria “A” e “B” o superiore, in corso di validità e senza limitazioni. Nel bando tutte le altre specifiche e i requisiti.