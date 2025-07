Armi, anche da guerra, rinvenute ad Acquappesa in uno studio professionale

- Advertisement -

ACQUAPPESA (CS) – Le indagini puntano ad accertare di chi fossero quelle trentacinque armi, tra fucili e pistole ed un’arma da guerra, rinvenuti in un laboratorio di periti balistici di Acquappesa, centro del tirreno Cosentino. L’arsenale è stato scoperto dalla Guardia di finanza nel corso di una perquisizione disposta dal procuratore capo di Paola, Domenico Fiordalisi. Gli uomini del Gico della Guardia di Finanza hanno trovato tutto in un borsone e le armi erano perfettamente funzionanti.

Tra le armi rinvenute due mitra, un kalashnikov, alcuni fucili, numerose pistole, caricatori e silenziatori e sarebbero tutte con matricole abrase. Il laboratorio, secondo quanto emerso, avrebbe anche fornito consulenze in passato in diverse indagini ed è per questo che le indagini proseguono per accertare la provenienza e l’appartenenza dell’arsenale.